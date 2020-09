Anche il sindaco di Spoltore Di Lorito si schiera con i lavoratori di Auchan Mall dopo il cambio di proprietà

Il sindaco di Spoltore Di Lorito esprime solidarietà ai lavoratori dell'Auchan Mall he vivono un periodo di difficoltà ed incertezza occupazionale a causa del passaggio di proprietà che si sta perfezionando in questi giorni. Il primo cittadino ha ribadito che è fondamentale e prioritario scongiurare un problema occupazionale in questo momento così particolare. Alla crisi economica legata al commercio ed alla grande distribuzione, si aggiungono anche i problemi economici causati dall'emergenza sanitaria del Coronavirus, che stanno svantaggiando anche il commercio di prossimità e vendita al dettaglio.

"Tutti devono fare la propria parte fino in fondo, chiedo uno sforzo comune ad ogni soggetto istituzionale, compresa la Regione, per mantenere i livelli occupazionali. E' vero che di fronte a una situazione di crisi sono necessari sacrifici, ma questo vale per i lavoratori tanto quanto per le aziende."

La Filcams Cgil nei giorni scorsi aveva denunciato il rischio di perdere 65 posti di lavoro nei due centri commerciali di Pescara e Cepagatti, con il rischio che una parte dei dipendenti non venga riassorbita nella nuova organizzazione aziendale dopo la cessione dalla Margherita Distribuzione alla Maiora srl.