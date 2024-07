Il sindaco di Rosciano annuncia: "Un parco intitolato a Christopher Thomas Luciani"

«Dovrà essere il parco della gioventù e dei valori da recuperare».

Queste le parole del sindaco di Rosciano, Simone Palozzo, durante i lavori del nuovo consiglio comunale che si è insediato dopo le elezioni dell'8 e 9 giugno, come riferisce l'Ansa.

Il primo cittadino ha manifestato la volontà di dedicare il nuovo parco cittadino che sorgerà in località Villa San Giovanni a Christopher Thomas Luciani, il 16enne cresciuto in paese e ucciso il 23 giugno scorso a Pescara.

Nella sala consiliare il sindaco Palozzo, confermato alle recenti amministrative, i consiglieri eletti e le autorità civili e militari presenti, prima di dare inizio ai lavori consiliari si sono raccolti per un minuto di silenzio in ricordo di Christopher, per il lutto che di recente ha sconvolto l'intera comunità roscianese, e in ricordo di Gianni Filippone, assessore della vicina e amica amministrazione comunale di Pianella, prematuramente scomparso.

In seguito al momento di grande commozione, alla presenza del segretario comunale De Frenzi, sono iniziati i lavori con la convalida degli eletti, seguita dal giuramento del sindaco Palozzo che ha ringraziato la cittadinanza per il rinnovato sostegno tracciando le linee programmatiche per il prossimo quinquennio: ristrutturazione del Castello di Rosciano, valorizzazione del Tratturo Magno, tutela di Villa Badessa quale comunità arbëreshë e patrimonio delle minoranze linguistiche. Poi, alla presenza della nonna di Christopher, Olga, residente a Rosciano, la manifestazione della volontà di intitolare al ragazzo il nuovo parco.

Successivamente, si è passati alla nomina del vicesindaco Barbara Blasioli e dei componenti della giunta comunale composta da Angelo Belli, Liberato Pompizzi e Marilena D'Amato, e all'assegnazione delle deleghe ai consiglieri Francesco Cerasa, Matteo Bonafede, Fernando Del Papa e Davide Di Sciullo.

La serata si è conclusa con un sobrio saluto e un brindisi augurale per i nuovi eletti, in rispetto del grave lutto che ha colpito la famiglia Luciani.