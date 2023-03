Pianella verso il voto, il sindaco Marinelli traccia il bilancio del suo mandato: "Meno tasse e più servizi e infrastrutture"

“Riconsegniamo una città con migliori servizi, una pressione tributaria tra le più basse del panorama regionale ed una rete infrastrutturale di scuole, edifici pubblici, impianti sportivi, aree industriali-artigianali, efficiente, sicura e moderna”.

Con queste parole il sindaco di Pianella Sandro Marinelli commenta la relazione di fine mandato pubblicata e firmata dal primo cittadino e il revisore dei conti nominato dal prefetto, in cui sono riportati tutti i numeri della sua amministazione che volge al termine. Pianella è infatti uno dei nove comuni della provinciia i cui cittadini il 14 e il 15 maggio saranno richiamati alle urne per la tornata delle amministrative. Gli altri sono Bussi suò Tirino, Cepagatti, Loreto Aprutino, Nocciano, Pietranico, Roccamorice, San Valentino in Abruzzo Citeriore e Turrivalignani.

Centrato l'impegno iniziale assunto nel 2018, sottolinea Marinelli, di abbassare la pressione tributaria “riuscendo allo stesso tempo – precisa - di migliorare il deficit storico dell'ente accorciando i tempi di pagamento ai fornitori che si attesta a sei giorni lavorativi e realizzando al contempo un gigantesco piano di opere pubbliche poteva sembrare poco verosimile”. Questo “compiendo anche un percorso di grande attenzione per tutte le linee relative ai servizi scolastici e sociali ed invece le risultanze della relazione di fine mandato, con i numeri certificati dal revisore contabile, riconsegnano alla cittadinanza il quadro di un ente che non è mai stato così performante nella storia recente”.

Nel corso del mandato, rivendica il sindaco, si è riuscita ad abbassare “ulteriormente le aliquote Imu (Imposta municipale unica), portando quella sulle aree fabbricali al 9/1000, percentuale in assoluto più bassa tra tutti i comuni limitrofi e garantendo le agevolazioni per i produttori Dop e Bio nel piano olivicolo; analogo il discorso della Tari (la tassa sui rifiuti) il cui costo pro-capite che è passato da 140,34 euro nel 2018 a 116,17 euro nel 2022, con una percentuale di raccolta differenziata passata dal 75,96 per cento del 2019 al 78,00 per cento del 2022”.

“Di notevole rilievo la recuperata capacità di autonomia finanziaria dell’ente poiché nell’ultimo biennio – tiene a precisare Marinelli -, invertendo un trend negativo trentennale, non si è contratto alcun mutuo e non si è fatto ricorso, nemmeno per un giorno, all’anticipazione bancaria; il debito complessivo è stato ridotto nel quinquennio di oltre 1,5 milioni di euro passando da 11 milioni 622 mila 701,51 euro del 2018 a 10mila 110 mila 143,16 del 2022 e anche la percentuale di indebitamento rispetto alle entrate correnti si riduce dal 7,3 per cento del 2018 al 5,8 per cento del 2022”.

Quindi gli interventi infrastrutturali: 14 i milioni di euro investiti per gli interventi programmati con la gran parte, aggiunge il sindaco, “realizzati o collaudati”. Tra le opere più importanti, continua, la realizzazione del palazzetto dello spot polivalente in contrada Nardangelo realizzato grazie al Masterplan Abruzzo; il nuovo campo sintetico di Castellana; la ristrutturazione del campo di basket a Cerratina; la messa in sicurezza il consolidamento della frana in località Fornace di Pianella; l'intervento di protezione civile di somma urgenza per il ripristino dei danni causati dal centro storico a causa del maltempo; l'intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del plesso scolastico di Cerratina; la realizzazione della piattaforma per l'elisoccorso notturno a servizio dell'area vestina; la riqualificazione dell'ex frantoio De Felici dove ora ci sono l'orto urbano e la piazza Largo dei frantoiani; la realizzazione della nuova sede Asl nel centro di Pianella, la realizzazione del centro vaccinazioni in piena emergenza covid; il completamento e il restauro conservativo e di consolidamento statico della chiesa sant'Antonio abate (III lotto); il completamento, il miglioramento e la messa a norma dello stadio Mario di Benedetto in erba sintetica; i lavori di messa in sicurezza di via Torino, cioè l'ex bonifica Santa Lucia Castellana; la messa in sicurezza del ponticello di contrada San Desiderio; la messa in sicurezza e la sistemazione delle mura medievali in piazza Diaz; la messa in sicurezza della viabilità comunale; i lavori di adeguamento antincendio per i plessi scolastici; la realizzazione dell'intervento di mitigazione del rischio idrogeologico di via Fontanoli e di via Modena; l'abbattimento delle barriere architettoniche pubbliche in frazione Castellana; i lavori manutentivi stradali per il lotto A e il potenziamento della pubblica illuminazione per il lotto B; l'abbattimento delle barriere architettoniche nel centro storico di Pianella e a Cerratina; la messa in sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche di Palazzo di Città; l'efficientamento energetico grazie alla sostituzione di tutti i generatori di calore delle strutture pubbliche; gli svariati interventi fatti per la manutenzione della pubblica illuminazione e manutenzione generale dei centri storici e la messa in sicurezza degli accessi pedonali e alla viabilità interna; il potenziamento della rete di videosorveglianza comunale e, infine, il completamento delle urbanizzazioni nelle zone artigianali e industriali di Cerratina.

Insomma per Marinelli un bilancio più che positivo quello del mandato che si avvia a conclusione fatto di tasse più basse, più servizi e infrastrutture e una maggiore attenzione alla sostenibilità.