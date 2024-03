Il sindaco di PIanella Manella replica alla minoranza: "Maggioranza operosa e attenta alle esigenze della città"

Il sindaco di Pianella Taddeo Manella replica alle critiche mosse dall'opposizione nei giorni scorsi, che lamentava il mancato intercetto di alcuni bandi europei, in particolar modo fondi destinati alla realizzazione di percorsi ciclopedonali turistici:

"Continua la tiritera della minoranza con una cantilena iniziata il primo giorno della campagna elettorale e mai terminata. Dopo aver perso su tutti i fronti, elezioni, contenziosi, scelte amministrative e dopo averci fatto trovare una situazione a dir poco critica e fallimentare tra cimitero, Palazzo De Caro, ASL, strade dissestate, potremmo continuare per molto, ad oggi hanno ancora il coraggio di dare consigli.

In meno di un anno abbiamo recuperato 1.100.000 00 euro per il Progetto De Caro e mercato Ccperto, abbiamo rinnovato gli infissi della scuola primaria ed efficentato l'lluminazione per 70.000 00 euro, abbiamo appaltato e sono iniziati i lavori per euro 600.000,00. Abbiamo allestito cartelloni estivi e natalizi a Pianella e alle frazioni, apprezzati dalla cittadinanza. Fatto una campagna di sensibilizzazione per un paese più ordinato. Assunto due nuove unità per la polizia locale. Iniziato la manutenzione delle strade, ed ottenuto allo scopo 150.000,00 euro dalla Regione Abruzzo. Inaugurato il primo percorso agroturistico Le vie dell'olio. Festeggiato il 250mo della Città di Pianella, promosso convegni e mostre."

Manella conclude:

"Abbiamo collaborato con enti e associazioni. Incontrato i cittadini ogni giorno, per essere accanto a loro e cercare di risolvere i loro problemi. Assegnato contributi alle famiglie dell’asilo nido di cui abbiamo messo in sicurezza l'area giochi. Aperto lo sportello Aca, con grande beneficio per i cittadini. Ci accingiamo ad aprire il centro di aggregazione e ad una primavera di iniziative. Pianella cresce"