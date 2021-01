Il sindaco di Pescara al lavoro con i volontari della protezione civile per preparare i punti prelievo dello screening Covid

Sono oltre 4.500 le prenotazioni da parte di cittadini pescaresi arrivate fino ad ora per partecipare allo screening di massa per il Covid a Pescara. Lo ha fatto sapere il sindaco di Pescara Masci, che sta lavorando assieme ai volontari della protezione civile per allestire gli spazi per i punti prelievo in città, con lo screening che lo ricordiamo inizierà lunedì 11 gennaio.

Le prime quattro giornate, dunque, sono piene come fa sapere il sindaco:

Siamo pronti per partire da lunedì. Grazie ai volontari, sempre presenti!

Ricordiamo che per partecipare ai test, che prevedono tamponi rapidi su tutti coloro che si prenoteranno e rispondono ai requisiti richiesti, è necessario presentarsi con un documento valido e il tesserino sanitario, e possibilmente con il modulo per il consenso all'esame che è scaricabile sul sito del Comune, già compilato per velocizzare le operazioni.