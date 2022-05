L'affondo del sindaco Masci: "La polemica su Flaiano basata sul nulla, anzi su una cosa non vera"

«La polemica su Flaiano basata sul nulla, anzi su una cosa non vera».

A parlare è il sindaco di Pescara, Carlo Masci, che interviene nel botta e risposta tra Carla Tiboni, presidente dell'associazione Ennio Flaiano, e l'assessore alla Cultura, Maria Rita Carota.

Il nodo del contendere era l'assenza di Flaiano, a detta della Tiboni, dal video promozionale della città per il passaggio del Giro d'Italia.

«Ho letto, con grande dispiacere, che qualcuno ha voluto forzatamente innescare una polemica sul video che Pescara ha realizzato per il Giro d'Italia, sostenendo che avremmo dimenticato Flaiano», scrive Masci, «evidentemente chi l'ha detto non ha visto nessuna delle tre versioni del video, in tutte si sente nitidamente la voce che dice "sognatore è colui che ha i piedi saldamente piantati sulle nuvole", o forse non ha recepito la finezza degli autori di "citare" il nostro richiamando uno dei suoi celebri aforismi. Quello che dispiace di più è che, nella nostra città, anche in momenti in cui dovremmo tutti spingere nella stessa direzione, e certamente il Giro d'Italia, una delle manifestazioni ciclistiche più importanti al mondo, con una copertura mediatica impressionante, che proietterà la nostra bella città in ogni angolo della terra, è uno di quei momenti, c'è chi preferisce trovare motivi di scontro politico con l'amministrazione, in questo caso peraltro inesistenti. Nessuno più di me, in qualità di sindaco di Pescara, può avere interesse a esaltare i grandi personaggi della città, e Flaiano è indubitabilmente uno dei più grandi. Il rammarico è che nella nostra città, per motivi ideologici, c'è chi ha provato a cancellare d'Annunzio, il figlio più grande di Pescara, ma quelli che oggi strillano per una cosa inesistente, allora non parlarono affatto. Ho postato i tre video, in modo che chiunque potrà avere conferma di quello che dico».