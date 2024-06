Masci sulla nuova giunta: "Quella che verrà sarà in linea con l'attuale"

Squadra che vince non si cambia. Sembra lasciar intendere questo il sindaco rieletto di Pescara, Carlo Masci, nel pensare a quella che sarà la sua nuova giunta comunale.

Una giunta che però potrebbe riproporre diversi volti attuali.

Chiediamo al primo cittadino quali tempi si stia dando per formare la nuova squadra di governo e lui risponde così: «I tempi giusti. Il fatto che c'è una giunta in carica, in linea con quella che verrà, dà continuità all'azione amministrativa e non crea nessun problema».

Poi volge lo sguardo a quelli che saranno i meccanismi che porteranno alla scelta di ogni singolo assessore: «Ragioneremo con tutti gli amici che hanno contribuito alla vittoria, decideremo insieme ai partiti, troveremo la migliore formazione, un giusto mix tra esperienza, professionalità, consenso, competenza, presenza territoriale, gioventù. Tutti ingredienti per una grande squadra».

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

La squadra dovrebbe essere composta da 4 assessori di Fratelli d'Italia, altrettanti di Forza Italia e uno della Lega se la presidenza del consiglio andasse a Pescara Futura.

Potrebbero dunque ritrovare posto in giunta Adelchi Sulpizio della Lega, Alfredo Cremonese di Fratelli d'Italia ed Eugenio Seccia di Forza Italia. Tre donne dell'attuale giunta non hanno conquistato l'elezione in consiglio comunale mentre Valeria Toppetti di Forza Italia, Zaira Zamparelli di Fratelli d'Italia e Maria Luigia Montopolino della Lega hanno raggiunto un considerevole numero di voti (saranno 4 le cosiddette quote rosa). Nel gioco degli assessorati entrerà anche la scelta del presidente del consiglio comunale, ruolo che non dispiacerebbe all'assessore uscente Luigi Albore Mascia di Pescara Futura. Sicuramente un posto nella giunta verrà reclamato dai due consiglieri comunali più votati ovvero Cristian Orta di Fratelli d'Italia e Massimiliano Pignoli di Forza Italia.