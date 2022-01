Il sindaco Masci: "Pescara battistrada per creare una nuova edilizia residenziale pubblica post-Covid"

«A Pescara faremo da apripista per una nuova edilizia pubblica dopo il periodo del Covid-19».

A dirlo è il sindaco di Pescara, Carlo Masci nel corso della presentazione dei progetti previsti in città per la riqualificazione degli alloggi popolari dell'Ater grazie al Pnrr (piano nazionale resilienza e ripartenza).

Come riferisce l'agenzia Dire, il primo cittadino parla di Pescara come «battistrada per creare una nuova edilizia residenziale pubblica post-Covid. Vogliamo fare su Pescara cose che non sono mai state fatte. La sfida ora è realizzare».

Per Masci «è un passaggio storico per la nostra città. Abbiamo a disposizione risorse regionali e nazionali che si stanno riversando su Pescara: evidentemente la sfida dell'acquisizione dei fondi si sta vincendo. Oggi dobbiamo vincere quella della realizzazione delle opere. Le risorse- ha aggiunto- permetteranno di cambiare il volto delle città soprattutto nelle zone periferiche aggredite da edilizia scomposta, massiva e alienante». L'obiettivo è eliminare cubatura e realizzare parchi, campi sportivi e spazi aperti, ha quindi sottolineato. Nel ricordare l'abbattimento del Ferro di Cavallo, che avverrà «in tempi brevi», e gli interventi in altre zone come in via Lago Di Borgiano, Masci sottolinea come si sia lavorato per superare alcuni limiti imposti delle normative in merito, ad esempio, a un'edilizia che voleva i balconi non più larghi di 1,2 metri. Con il Covid le esigenze sono cambiate e le case popolari cambieranno di conseguenza. Ecco perché il primo cittadino parla di una nuova concezione dell'edilizia pubblica, con Pescara che vuole dunque essere un esempio nazionale di come si possa e si debba garantire qualità della vita anche a chi vive in una casa popolare.