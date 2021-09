Il sindaco Masci in Polonia come relatore al XXX Forum Economico Internazionale

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, parteciperà come relatore al XXX Forum economico internazionale di Karpacz 2021 in Polonia. Il Il tema affrontato sarà «L’Europa alla ricerca della leadership».

L’importante e prestigioso appuntamento che ha per protagonisti personalità provenienti da tutto il mondo, non a caso considerato “La Davos dell’Est”; si articolerà in tre giorni di interventi dal 7 al 9 settembre e riguarderà tematiche economiche, politiche e culturali, che mettono a confronto esperienze e proposte per disegnare l’immediato futuro in termini di idee e di investimenti.

Masci parteciperà mercoledì 8 settembre al panel «Le città nella realtà post Covid», che prende le mosse dallo scenario socio-economico determinato dalla pandemia e dalle conseguenti mutazioni ai consolidati assetti urbani, con la trasformazione delle abitazioni in uffici decentrati e in aule scolastiche a distanza, lo spostamento del commercio su internet, la forte penalizzazione dei Comuni per quanto concerne il gettito economico, e con prospettive di ritorno alla piena normalità non ancora del tutto definite. Di qui la necessità per gli amministratori di saper individuare e spostare le leve funzionali della situazione in atto e indirizzare quindi l’azione politica verso nuovi modelli gestionali.

Il sindaco Masci ne discuterà con i colleghi di Polonia, Ungheria e Grecia Daniel Beger, Adam Mirkoczki, Miroslaw Karolczuk, Anna Zachariadou.