Coronavirus, appello del sindaco Masci ai cittadini: "Mascherina, igiene e distanziamento sociale"

Appello del sindaco di Pescara, Carlo Masci, ai cittadini, affinché non venga abbassata la guardia riguardo al rischio contagio da Covid-19 (Coronavirus).

Il numero dei casi di positività è in crescita (anche se quasi tutti asintomatici) e per questo motivo il primo cittadino lancia un nuovo appello video per invitare tutti a rispettare le precauzioni.

Utilizzo della mascherina, igiene personale con frequente lavaggio e disinfezione delle mani e mantenere il distanziamento sociale. Masci chiede ai pescaresi di dimostrare di saper andare al mare e divertirsi ma in piena sicurezza.

Proprio ieri in pieno centro, in corso Umberto I, sono state comminate le prime sanzioni da 400 euro ad alcune persone che non indossavano la mascherina dopo le ore 18 in contesti nei quali non era possibile mantenere il distanziamento sociale.