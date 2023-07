Il sindaco Masci chiarisce: "Nessun ritardo o impedimento per l’abbattimento dello svincolo della circonvallazione a Pescara Sud"

«Nessun ritardo o sospensione coinvolgerà il crono programma dei lavori per l’abbattimento dello svincolo a trombetta della circonvallazione a Pescara Sud e per le opere a questo collegate»

A spiegarlo è il sindaco Carlo Masci che ritiene precisare le notizie diffuse a mezzo stampa circa l’annullamento, deciso dai lavori pubblici del Comune anche in considerazione di quanto dispone il nuovo Codice degli Appalti - della gara di affidamento dell’incarico professionale per la direzione delle stesse opere e per il coordinamento della sicurezza in cantiere.

«Allo scopo di evitare distorte interpretazioni dei fatti», si legge in una nota, «l’amministrazione ha chiarito che l’annullamento è relativo esclusivamente alle funzioni di responsabilità nel cantiere ma non certamente all’appalto principale, quello ben più importante per l’esecuzione delle opere e che è del tutto regolare, la cui gara è stata regolarmente esperita con l’affidamento al consorzio Pangea. Dal Comune è stato inoltre precisato come, proprio per evitare qualsiasi ipotesi di differimento della procedura, la direzione sarà esercitata ad interim da personale interno all’Amministrazione prima di poter assegnare un nuovo incarico professionale. L’abbattimento dello svincolo a trombetta della circonvallazione, a Pescara sud, è un’opera strategica per l’amministrazione comunale, che è stazione appaltante, in quanto consentirà di apportare al territorio non solo un notevole beneficio ambientale (saranno eliminate 21.000 tonnellate di calcestruzzo) ma, soprattutto, di realizzare il programma di accorpamento dei comparti 4 e 5 della Pineta dannunziana, grazie alla contestuale costruzione del nuovo tracciato di via Pantini e all’eliminazione dell’attuale percorso di via della Bonifica che attraversa l’area verde. Un intervento da 7 milioni di euro che cambierà il volto di quella parte della città».