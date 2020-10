Il sindaco Masci sull'intitolazione del giardino in piazza Italia a Norma Cossetto: "Libertà e democrazia sono valori da condividere"

Cerimonia ufficiale questa mattina ai giardini davanti a palazzo di città a Pescara, in piazza Italia, per l'intitolazione a Norma Cossetto, giovane ragazza torturata, violentata ed uccisa nelle foibe dai partigiani jugoslavi durante la seconda guerra mondiale.

L'intitolazione è stata proposta dai consiglieri i Carota, D’Incecco, Foschi e Salvati e sostenuta dal sindaco Carlo Masci e dal presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli. Presente anche Donatella Bracali, vicepresidente dell’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

La Cossetto fu uccisa proprio nella notte fra il 4 e 5 novembre 1943, e a distanza di 77 anni l'amministrazione comunale, ha spiegato Masci, ha voluto dare un tributo ad una giovane innocente uccisa senza alcuna colpa se non quella di essere italiana, e di trovarsi in Istria nel momento sbagliato:

Non possiamo più minimizzare né ignorare il passato: dobbiamo conoscerlo, anche quando non ci piace, in tutti i suoi aspetti. Questo giardino, con questa targa, serve a conoscere, a capire, a non abbassare la guardia a difesa della libertà e della democrazia: valori da condividere, non da mettere in discussione. Perché il cammino verso la loro conquista è costato lacrime e sangue. Come quelle che Norma Cossetto versò nelle notti di ottobre del 1943, dal tavolaccio su cui i suoi aguzzini fecero scempio del suo corpo e sull’orlo di una foiba nella quale venne gettata ancora viva

L’amministrazione comunale ha ritenuto di offrire alla città di Pescara un’occasione di riflessione e di memoria perpetua in ricordo della figura di Norma Cossetto e della tragedia vissuta dagli istriani, fiumani e dalmati costretti nel secondo dopoguerra a lasciare le loro terre.