Passaggio di consegne a Farindola tra il sindaco Lacchetta e il suo vice Labricciosa

Passaggio di testimone a Farindola tra l'attuale sindaco Ilario Lacchetta e il candidato sindaco Luca Labricciosa, attualmente suo vice.

«Squadra che vince non si cambia. Su questo motto intendiamo proseguire il nostro cammino di crescita economica, sociale e culturale a Farindola», questo dichiara il sindaco Ilario Lacchetta che annuncia la conferma della squadra che negli ultimi anni ha governato la comunità ai piedi del Gran Sasso.



«L'esperienza degli ultimi 5 anni ci ha rafforzato, abbiamo lavorato in piena armonia, in un clima di squadra straordinario, per questo con i miei colleghi amministratori abbiamo maturato la decisione di proseguire nel cammino confermandoci tutti e affidando la fascia di primo cittadino al mio vicesindaco Luca Labricciosa, un professionista dalle grandi qualità umane e competenze professionali, doti che ha sempre dimostrato con impegno, abnegazione e affidabilità».

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp



Al sindaco fa eco l'assessore Giammarco Marzola e con lui Maria Pia Di Quinzio, presidente del consiglio, e Luigi Falconetti, consigliere delegato: «Siamo una squadra compatta, affidabile e competente che si conferma in continuità un pò come ha fatto l'Amministrazione regionale. Siamo certi che il risultato alle urne ci darà ragione».



Sarà quindi Luca Labricciosa, libero professionista e direttore generale del Polo d'Innovazione Abruzzo Italy, con esperienza quasi ventennale nella pubblica amministrazione, a livello locale, regionale, nazionale e non solo, a provare a guidare l'amministrazione di Farindola per i prossimi anni.