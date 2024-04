Il sindaco Di Bartolomeo incalza Poste italiane: "Inaccettabile che il problema del bancomat a Bolognano venga ignorato"

Nuovo sollecito da parte del sindaco di Bolognano Guido Di Bartolomeo a Poste italiane, per chiedere l'attivazione di uno sportello bancomat sul territorio comunale, Da oltre un anno infatti la cittadina è senza questo servizio provocando disagi ai cittadini. Fino ad ora, spiegao il sindaco, Poste non ha mai risposto alla richiesta:

"“A distanza di un anno, trascorso invano, dall'ultimo sollecito ho avanzato una nuova richiesta a Poste italiane con l'obiettivo di tentare di risolvere l'atavica questione relativa all'assenza di uno sportello bancoposta nel territorio di Bolognano. Non solo torno a farmi portavoce delle insistenti e legittime richieste dei cittadini ormai stanchi di raggiungere le altre filiali, senza considerare chi a volte è addirittura impossibilitato a farlo, ma trovo davvero inaccettabile che Poste italiane continui ad ignorare l'oggettiva problematica, senza degnarsi di comunicare neppure una risposta. Una criticità che, come avevo già avuto modo di evidenziare, non riguarda solo i residenti ma determina un impatto negativo anche sul turismo. Forse andrà a vuoto anche questo tentativo ma di certo io non mollerò la presa per ottenere l'attivazione dell'importante servizio per la mia comunità".