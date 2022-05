L'annuncio del sindaco di Città Sant'Angelo Perazzetti: "Puntiamo a realizzare un'area di protezione civile con elisoccorso"

A Città Sant'Angelo l'amministrazione comunale punta a realizzare un'area completamente dedicata alla protezione civile, dove realizzare anche uno spazio per l'atterraggio e il decollo dell'elisoccorso. Lo ha fatto sapere il sindaco angolano Matteo Perazzetti, contattato da IlPescara.it sul progetto che potrà essere realizzato intercettando i fondi Pnrr a disposizione. L'obiettivo, ha spiegato il sindaco, è quello di implementare e potenziare tutti quei servizi di protezione civile per garantire la sicurezza dei cittadini:

"La zona scelta è un'area con due piazzali nell'area artigianale vicina al campo sportivo, con dei magazzini e delle strutture molto utili alla protezione civile per la conservazione di tutti i materiali di soccorso, oltre all'eliporto che oggi è garantito dal campo sportivo ma è sempre legato all'apertura e chiusura del custode, un fatto che per ovvi motivi è troppo limitante. Si tratta di 300 mila euro richiesti al Pnrr per realizzare un'opera che porterà maggiore sicurezza ed efficienza per la macchina della protezione civile angolana"