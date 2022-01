Covid, anche il sindaco Masci risulta positivo: è in quarantena

Anche il sindaco di Pescara, Carlo Masci, è risultato positivo al Covid-19.

Il primo cittadino, ovviamente, è in quarantena in attesa di un nuovo tampone che dia risultato negativo.

Masci sta bene e non ha particolari sintomi.

Si è sottoposto al tampone visto che aveva un forte raffreddore ed è risultato positivo. Ma sta continuando a lavorare a casa da remoto, come fatto questa mattina per raccontare del ritrovamento dei resti umani in due locali murati del cimitero dei Colli.