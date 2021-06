Grande festa con sindaco e assessori per l'ultimo pedibus dell'istituto comprensivo 5

Grande festa all'istituto comprensivo 5 per l'ultimo appuntamento dell'anno scolastico con il Pedibus. In cortile si sono riuniti tutti i bambini della scuola di via Gioberti incontrando il sindaco Carlo Masci, l'assessore Luigi Albore Mascia e il vicesindaco e assessore Gianni Santilli. Un progetto che, come spiega l'assessore Albore Mascia, sta molto a cuore all'amministrazione comunale che consente ai bambini di socializzare con i compagni percorrendo l'ultimo tratto di strada a piedi fino all'arrivo a scuola.

"Poi c’è l’aspetto educativo: dimostrare nella pratica che un’altra mobilità, rispetto all’automobile, è possibile, anzi in alcuni casi è addirittura più semplice oltre che meno inquinante”.

Sono tre le scuole che hanno partecipato al progetto nell’anno che sta per concludersi: via Gioberti, via Cavour e via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Lungo il percorso i bambini sono stati accompagnati da volontari di Fiab PescaraBici e da percettori del reddito di cittadinanza, mentre il Comune ha curato la predisposizione dei punti di raccolta e delle aree di cortesia dove i genitori potevano sostare per il tempo necessario ad affidare i bambini agli assistenti volontari riconoscibili con le pettorine, indossate anche dai bambini assieme ai cappellini per avere la massima visibilità.

Sono stati premiati con una piccola targa i nove bambini che nel corso dell'anno scolastico hanno collezionato più partecipazioni al Pedibus: insieme hanno percorso complessivamente 440 chilometri, mentre i bambini hanno consegnato all'assessore Albore Mascia un modellino di monopattino ecosostenibile realizzato dai bambini della scuola dell'infanzia.