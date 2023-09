Simonetta Pesce è il nuovo commissario provinciale dell'Udc: a lavoro per definire il programma elettorale in vista delle regionali

Simonetta Pesce è il nuovo commissario provinciale dell'Udc. A ufficializzare la sua nomina è il segretario nazionale Lorenzo Cesa. Il partito ringrazia l'uscente Andrea Colalongo “per il lavoro svolto in questi anni, con la speranza di vederlo ancora impegnato in altri ruoli all’interno del nostro partito” e dà il benvenuto al nuovo commissario. Ufficializzato anche il rientro del capogruppo comunale Massimiliano Pignoli che diversi mesi fa, esprimendo disaccordo su alcune scelte politiche, si era autosospeso dal partito.

Il neo commissario provinciale è intanto già al lavoro assieme al portavoce regionale Gianfranco Giuliante alla stesura del programma politico e alla composizione delle liste elettorali in vista delle elezioni di marzo 2024 in Regione e di maggio a Pescara, oltre che per gli altri appuntamenti elettorali del nuovo anno. Nei prossimi giorni incontrerà sindaci e amministratori locali delle giunte di centrodestra per un primo giro di orizzonti. L'incontro con il segretario organizzativo ed elettorale nazionale dell’Udc Vincenzo Serraiocco si è invece svolto.