Marinelli (segretario regionale pd): "Il nostro candidato per le elezioni regionali è Silvio Paolucci"

È Silvio Paolucci il candidato indicato dal Pd alle prossime elezioni regionali abruzzesi in programma all'inizio del 2024.

A indicarlo convintamente, come fa sapere il segretario regionale Daniele Marinelli, è stata la direzione del partito.

La direzione del Pd ritiene che Paolucci «abbia tutte le caratteristiche per poter rappresentare quella figura forte e unitaria di cui la coalizione e il progetto hanno bisogno».

«La scelta della candidatura a presidente della giunta regionale abruzzese» dice Marinelli, «per il Pd, deve suggellare il percorso che in queste settimane è stato proficuamente costruito per l'alternativa a Marsilio e rappresentare l'avvio della nostra campagna elettorale, tutta concentrata sui problemi e sulle opportunità per l'Abruzzo. La riunione della direzione regionale del Partito Democratico ha confermato i capisaldi del percorso di costruzione di un'alleanza politica e civica alternativa alla destra che Governa la Regione: l'importanza della coalizione, la necessità di regionalizzare la discussione e le scelte, che vanno fatte in Abruzzo, e la portata innovativa del progetto, rappresentata dalla volontà di costruire una proposta sui temi e sulle priorità dell'Abruzzo, a partire dalla Sanità, dal lavoro, dalle diseguaglianze, dallo sviluppo economico e dal futuro dei giovani».