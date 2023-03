A Silvi parte la riqualificazione di piazza Colatriani dopo anni di abbandono

Dopo anni di degrado e abbandono, parte la riqualificazione di piazza Colatriani a Silvi marina. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale con il sindaco Andrea Scordella e l'assessore Andrea Di Censo. Concluso infatti l'iter amministrativo contabile necessario per rendere operativo il progetto esecutivo.

Nei prossimi giorni l’ufficio Sport provvederà a individuare la ditta che realizzerà i lavori che si concluderanno prima dell’estate. L’area attrezzata, ubicata in viale Europa angolo via Pescara, che fu realizzata negli anni ’80 e adibita a pista di pattinaggio e parco verde, da tempo versa in condizioni di abbandono con buche e dissesti della pavimentazione. Il sindaco ha dichiarato:

"L’amministrazione comunale ha inserito tre anni fa il recupero e la riqualificazione della vasta area nel suo programma. I tempi di realizzazione si sono allungati per questioni legati al finanziamento dell’opera che, in assenza di disponibilità proprie nel bilancio comunale, sono state risolte grazie al finanziamento di 100.000 euro ottenuti dalla Regione ai quali si sono aggiunti altri 45.000 euro concessi recentemente dal Governo, come cofinanziamento, con decreto della Presidente del Consiglio dei Ministri”.

L'assessore Di Censo ha spiegato che la pista da pattinaggio diventerà un campo polivalente di basket, calcio a 5 e volley con adeguata recinzione di protezione e nuovo impianto di illuminazione:

"È prevista anche una stazione di bike sharing con ricarica sul posto. Tutta l’area verde sarà curata e riqualificata con camminamenti, con arredo urbano, con l’abbattimento delle barriere architettoniche, il posizionamento di 5 pali di illuminazione, panchine, cestini per rifiuti e rastrelliere per bici. Gli spazi verdi saranno curati con sfalcio, pulizia e potatura dei pini più carichi. Piazza Colatrian da area abbandonata tornerà ad essere un luogo dove tutti potranno effettuare attività ricreative e sportive, dove si potrà trascorrere il tempo libero all’aperto in spazi accoglienti. Con questa opera si completa il progetto che ci siamo proposti di realizzare di offrire ai cittadini e ai giovani in particolare spazi attrezzati per attività all’aperto in tutte le zone della città."