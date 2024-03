Il Comune di Silvi primo in Italia ad avviare il progetto "Sport nei territori"

Il Comune di Silvi ha aderito al progetto sperimentale, unico in Italia, denominato , “Sport nei territori” che sarà realizzato da Sport e Salute, l'azienda pubblica della quale azionista unico è il ministero dell’economia e delle finanze. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale a seguito dell'incontro fra il sindaco Andrea Scordella, l’assessore al sociale e allo sport Beta Costantini, l’assessore al turismo Matteo Colatriano e il consigliere Marco Guarnieri, incaricato alle attività sportive e turistiche che sta curando l’attuazione dell’iniziativa, e il responsabile nazionale dei progetti speciali e terzo settore di Sport e Salute Stefano Gobbi e il coordinatore regionale Domenico Scognamiglio con i quali hanno effettuato un sopralluogo nelle strutture sportive e negli spazi all’aperto esistenti sul territorio che i due osservatori hanno ritenuto particolarmente idonei, sotto il profilo logistico e ambientale, alle attività sportive previste in progetto. Scordella ha dichiarato:

“L’incontro con i due autorevoli rappresentanti di Sport e Salute è stato proficuo per puntualizzare gli obiettivi che si intendono raggiungere e le modalità di organizzazione ed effettuazione delle attività previste

nell’interessante progetto sperimentale, ritenendo che il suo punto di forza è la funzione educativa e sociale dello sport quale fattore di crescita e di arricchimento della personalità dell’uomo, di prevenzione della salute, di miglioramento della qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile”. L'assessore Beta Costantini:

“Abbiamo effettuato insieme ai due dirigenti di Sport e Salute, un sopralluogo negli spazi pubblici già esistenti attrezzati per lo sport amatoriale e individuato altre aree pubbliche all’aperto idonee per promuovere il benessere fisico, mentale e sociale, gli stili di vita salutari, le attività e le iniziative collettive che offrono l’occasione per valorizzare il ruolo sociale dello sport quale strumento di inclusione e coesione sociale”.