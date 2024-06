Scattano a Silvi i parcheggi a pagamento estivi: tutte le tariffe

Anche quest'anno a Silvi dal 15 giugno al 15 settembre scattano i parcheggi a pagamento in diverse zone del lungomare e a Silvi paese riconoscibili con le strisce blu.

Le tariffe dalle 8 alle 24 rimarranno sostanzialmente uguali quelle dello scorso anno con il ritocco della tariffa oraria che da 80 centesimi passerà a un euro. Dalla seconda ora si paga con frazionamento della tariffa in relazione all’effettivo periodo di sosta. Nelle colonnine è possibile effettuare il pagamento anche con carte di credito, bancomat e app. Restano invariati rispetto agli anni scorsi la gratuità della sosta breve fino a 15 minuti e gli abbonamenti, che saranno € 25 per quello settimanale, € 85 quello mensile e € 240 l’abbonamento stagionale.

Per quanto riguarda gli abbonamenti per i residenti è prevista la riduzione del 50% su ogni tipologia di abbonamento. Anche per i non residenti che posseggono una casa a Silvi è applicata la riduzione del 50% limitatamente ad una sola autovettura per unità immobiliare. La tariffa di abbonamento dell’intera stagione per titolari e dipendenti di attività ed enti è ridotta a € 70, però, con validità nella sola zona dove insiste l’attività. L’abbonamento è gratuito per i veicoli adibiti a consegna domiciliare, per i veicoli elettrici e per i veicoli ibridi con emissione di Co2 inferiore a 95 gr/km. Mentre l’abbonamento settimanale a tariffa intera può essere fatto anche attraverso i parcometri presenti sul territorio, tutte le altre tipologie di abbonamento saranno rilasciate esclusivamente dagli uffici della polizia locale nel parcheggio multipiano in via Roma 190 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore

12,30, dove è possibile avere ogni altra utile informazione.

Il modulo da utilizzare per gli abbonamenti è scaricabile dal sito del Comune nella sezione "Polizia Locale Modulistica".