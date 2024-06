Il Comune di Silvi ottiene la riconferma della bandiera verde per le spiagge a misura di bambino

Anche quest'anno, per il dodicesimo anno consecutivo, è stata riconfermata alla città di Silvi la bandiera verde, dedicata alle spiagge a misura di bambino. La bandiera verde va ad unirsi a quella blu già riconfermata nei giorni scorso.

La comunicazione è stata data dal Italo Farnetani presidente della International Workshop ok dream flagts, pediatra e docente universitario fondatore e coordinatore delle Bandiere Verdi che ha annunciato che la consegna ufficiale delle Bandiere Verde 2024 alle 147 “spiagge a misura di bambino” d’Italia avverrà a Fasano a metà giugno. L'assessore Matteo Colatriano:

“Per l’assegnazione del vessillo verde non sono previste le autocandidature ma solo la valutazione dei pediatri che devono essere almeno in 35 a indicare l’ammissibilità delle singole località balneari. Quali requisiti sono richiesti la possibilità per i bambini di giocare in spiaggia accanto ai genitori, che l’acqua non sia profonda già a riva o diventi alta in maniera brusca, la sicurezza garantita da assistenti di spiaggia, le attrezzature e i servizi in riva al

mare, l’esistenza di locali per la ristorazione, bar e strutture sportive. Per la qualità delle acque e la balneabilità sono prese in considerazione esclusivamente le certificazioni e gli atti amministrativi prodotti da enti e strutture istituzionali pubbliche, quali le rilevazioni dell’Agenzia Regionale per la tutela ambientale, le dichiarazioni o comunicazioni della Asl e le ordinanze del sindaco, quale autorità sanitaria del Comune di riferimento”. Il sindaco Andrea Scordella:

“L’ennesima conferma del riconoscimento alla nostra città quale spiaggia bandiera verde da parte del team di pediatri che ha evidenziato i pregi della nostra spiaggia e la buona qualità delle strutture e dei servizi offerti dimostra che Silvi continua a crescere e che l’azione dell’amministrazione comunale nel settore del turismo è pregevole ed efficace. La crescita, peraltro, è attestata dall’aumento costante degli arrivi e delle presenze di turisti italiani e stranieri negli ultimi tre anni. Raggiungere risultati così importanti è stato possibile grazie anche al buon lavoro svolto da tutti gli operatori turistici, albergatori, gestori di strutture all’aria aperta e B&b, ristoratori, balneatori ed operatori economici, comunque, interessati dal fenomeno turismo”.