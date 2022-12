Il Comune di Silvi ottiene 17.500 euro per nuovi parcheggi destinati a disabili e donne in gravidanza

Il Comune di Silvi ha fatto sapere che il Ministero per le infrastrutture dipartimento mobilità sostenibile, ha concesso all'amministrazione comunale uno stanziamento di foni pari 17.500 euro richiesti per il bando pubblicato dal Ministero stesso il 7 aprile scorso.

Il Comune di Silvi, che ne aveva fatto richiesta tramite il comando della polizia locale e figura fra i beneficiari, come spiega l'assessore Giuseppina Di Giovanni:

“Il finanziamento che abbiamo chiesto e che ci è stato accordato dal Ministero riguarda l'istituzione di complessivi 12 spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, denominati "stalli rosa" e l'istituzione di complessivi 23 spazi riservati al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale. Il

direttore compartimentale del Ministero delle Infrastrutture dipartimento per la mobilità sostenibile, ha già autorizzato la Consap ad erogare ai Comuni inseriti nell’elenco le somme assegnate”.