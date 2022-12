Anche Silvi avrà il suo Museo del mare: affidato l'appalto per la realizzazione del progetto

Il Museo del mare di Silvi diventerà presto una realtà, con l'amministrazione comunale che ha aggiudicato l'appalto alla ditta Cicchini Impianti nell'ambito del protocollo d'intesa stipulato nel maggio 2021 tra Comune e Circolo Nautico. Il progetto esecutivo, dell'architetto Riccardo Iezzoni, prevede la la ristrutturazione dello storico immobile, un tempo parte dell’ex villaggio del fanciullo, e l’uso condiviso di alcuni locali con il Comune che a questa opera destinerà il finanziamento di 150.000 euro richiesto, tramite la Regione Abruzzo al Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Il Circolo nautico, ha ceduto in uso condiviso i locali che ospiteranno il museo, mentre il Comune si è impegnato a fornire tutti i materiali e i reperti in proprio possesso per l’allestimento del Museo e a condividere le scelte progettuali per la ristrutturazione dell’immobile.

Il sindaco Andrea Scordella:

“Realizzare nella nostra città Il Museo del mare è un atto doveroso d’amore verso la nostra storia e le nostre radici. Silvi è stata fino a qualche decennio fa una delle città marinare più importanti d’Abruzzo prima per la

corposa flotta di barche e pescherecci e poi per il gran numero di gente di mare, fatta di comandanti, ufficiali, direttori di macchina. motoristi, retieri e marinai imbarcati nelle più importanti flotte di compagnie armatoriali della pesca atlantica. Anche grazie a loro negli anni difficili della ricostruzione e della grave crisi occupazionale, è stato possibile far crescere lo sviluppo economico di Silvi.

Il Museo del mare Città di Silvi sarà qualcosa di significativo e importante per noi e per le generazioni che seguiranno perché sarà il luogo della memoria della storia di questa città e delle tantissime famiglie che grazie al duro lavoro in mare dei suoi giovani e dei suoi uomini hanno affrontato e superato momenti di crisi e di difficoltà”.