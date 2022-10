A Silvi ripartono i lavori di potenziamento e difesa della costa per contrastare l'erosione

I lavori di completamento del progetto regionale di difesa della costa sud di Silvi sono ripresi regolarmente il 12 ottobre dopo la pausa estiva. Lo ha reso noto l'amministrazione comunale silvarola specificando gli interventi in corso e quelli che verranno a breve eseguiti:

"Ultimate le opere da terra, i cosiddetti pennelli, ora si passerà alla chiusura delle celle portando a termine la sistemazione delle barriere soffolte longitudinali. Secondo quanto appreso dagli uffici tecnici regionali, saranno poste in opera circa 40.000 tonnellate di massi che saranno utilizzati per completare le barriere soffolte in modo da realizzare, come previsto dal progetto, la chiusura delle celle collegando le teste dei pennelli verticali già realizzati. La ditta appaltatrice ha anche effettuato il salpamento delle barriere esistenti, ossia ha riordinato parti di barriere esistenti riutilizzando il materiale esistente. "

I lavori in corso porteranno alla conclusione delle opere di completamento delle barriere dall’Ex Villaggio del Fanciullo fino all’ultimo pennello ultimato in zona Piomba presumibilmente entro la fine dell’anno. Proprio queste zone sono particolarmente soggette, in caso di mareggiate, all'erosione della spiaggia che in alcun punti era praticamente quasi completamente scomparsa. Il fenomeno interessa in modo più o meno marcato gran parte della costa del Teramano ed alcune zone della costa del Chietino.