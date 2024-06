A Silvi quattro "isole dello sport" durante l'estate per promuovere l'attività fisica negli spazi pubblici

Silvi si apre all'attività fisica e allo sport negli spazi pubblici grazie al progetto "Sport life Silvi 2024" presentato dal coordinatore regionale di Sport e Salute Domenico Scognamiglio alla presenza del sindaco Andrea Scordella e dall'assessore Beta Costantini.

“Le finalità di sviluppo del progetto Sport Life Silvi 2024 – ha dichiarato il coordinatore regionale Scognamiglio - rientrano nella mission di Sport e Salute che intende non solo favorire la valorizzazione dello sport sociale come strumento di coesione ed inclusione nonché, di favorire il benessere fisico e mentale della salute, ma soprattutto quello di sostenere una migliore qualità degli stili di vita”.

Il sindaco Scordella:

“Siamo orgogliosi per essere riusciti a far assegnare al nostro Comune l’attuazione di Sport Life 2024, un progetto pilota al quale il Ministero dell’Economia e Sport e Salute attribuiscono molta importanza per il fatto contano di proporlo in seguito come modello all’attenzione di tutte le regioni d’Italia.

Si tratta di un bel riconoscimento per la nostra città che negli ultimi anni si è distinta nella promozione dell’attività fisica all’aria aperta mettendo a disposizione dei cittadini strutture attrezzate per svolgere attività sportive negli spazi pubblici. Il progetto sarà attuato in quattro “isole dello sport” tematiche, localizzate in diversi punti, da nord a sud del lungomare. Dal 1 luglio al 10 agosto nelle “isole dello Sport” turisti e nostri concittadini potranno sperimentare gratuitamente un nuovo modo di pratica sportiva e di ginnastica di gruppo all’aperto”. L'assessore Costantini:

“Lo scopo di questa bella iniziativa è quello di promuovere lo sport sociale come strumento di benessere fisico e mentale per il miglioramento della qualità della vita dei nostri concittadini." Le quattro isole dello sport saranno gestite da altrettante associazioni sportive dilettantische. A nord è prevista la “camminata nordica” che sarà esercitata nella pineta Forcella, con base al Camping Villaggio Europa Unita, a cura dell’Asd Dieta Movimento il lunedi, mercoledi e giovedi dalle 18 alle 20. In piazza Marconi l’Asd Pescara Sup Scool terrà attività di yoga il lunedi, mercoledi e giovedi dalle 7,30 alle 9,30. Nell’area Fitness del parco Peter Pan l’Asd Professione Fitness coordinerà esercitazioni di pilates, un tipo di ginnastica, metodo fitness, di tipo rieducativo il lunedi, mercoledi e venerdi dalle 7,30 alle 9,30. Infine, nel complesso Le Dune, la palestra Le Dune Fitness svolgerà attività di “ginnastica posturale” lunedi, mercoledi e venerdi dalle 8 alle 10”. Il progetto, che fa parte del calendario degli eventi estivi programmati dall’amministrazione comunale, si svolgerà sotto la guida di esperti professionisti del settore, messi a disposizione dalle Asd assegnatarie del progetto.