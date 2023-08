A Silvi inaugurato il nuovo impianto portivo polivalente in piazza Colatriani [FOTO]

Inaugurato a Silvi Il campo sportivo polivalente realizzato in piazza Colatriani, alla presenza del sindaco Andrea Scordella, dell’assessore Beta Costantini e dell’assessore al turismo Matteo Colatriano. Presenti il parroco Vinicio Di Donato, che ha benedetto l’impianto, alcuni consiglieri comunali e una schiera di ragazzi di alcune società sportive di Silvi che hanno testato il nuovo campo con brevi dimostrazioni di volley, calcio e basket. A far da cornice sulla gradinata nord c’erano genitori ed altre persone intervenute per assistere al taglio del nastro.

Il sindaco ha dichiarato:

"Questa struttura fa parte del progetto generale promosso e realizzato dalla precedente giunta che prevedeva la costruzione di campi di basket all’aperto nelle zone centrali e periferiche e l’installazione di vere e proprie palestre all’aperto in alcuni parchi della città. Da anni, ormai, l’ex pista ciclabile e l’area che la circondava, abbandonata e in disfacimento, era diventata un luogo dove si svolgevano strani traffici e una sorta di dog park abusivo. Con questo intervento, che nella parte esterna al campo di gioco deve essere ancora ultimata con illuminazione adeguata e arredo urbano, piazza Colatriani tornerà ad essere un luogo, dove sarà possibile fare sport, aperto a tutti accogliente, pulito, controllato e dotato di arredo urbano”.

L'assessore Costantini ha aggiunto:

“Come nuovo assessore allo Sport sono qui per consegnare alla città e ai cittadini un’opera realizzata grazie all’impegno dei miei predecessori, ai quali va la mia sentita gratitudine. Il mio impegno sarà quello di

continuare su questa strada per offrire sempre più numerose ed efficienti strutture sportive pubbliche non solo alle società sportive che sono impegnate a preparare i ragazzi alla pratica degli sport, ma anche a quanti, giovani e non più giovani, credono nell’efficacia dello sport e dell’attività motoria libera plein air”.