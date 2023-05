A Silvi il Giro d'Italia cambia percorso: troppo pericolosa la discesa di via San Rocco

Modifiche dell'ultimo momento per il percorso del Giro d'Italia a Silvi, dove transiterà domenica 7 maggio per la seconda tappa da Teramo a San Salvo. Gli ispettori di Rcs, ha confermato il sindaco Andrea Scordella con un post sui social, hanno infatti dato parere negativo al passaggio nella discesa che dalla zona alta scende fino alla marina:

"La carovana degli atleti tra poco colorerà le vie di Silvi. Da tempo è stato annunciato il percorso dei ciclisti, ma pur ritenendo, la discesa di Silvi Paese altamente spettacolare, gli ispettori di Rcs Sport Spa, incaricati successivamente di visionare il tracciato, hanno manifestato non poche perplessità in merito alla pericolosità della stessa; valutando critica la situazione di via San Rocco, anche per la presenza del pubblico a ridosso della zona viabile.

La picchiata su Silvi, dunque è troppo pericolosa, cambio di percorso; dopo un lungo tratto di pianura si giunge al Paese con il primo GPM (Gran premio di montagna) di giornata, lo strappo che porterà a Silvi (3,5 km al 5%) sarà una bella vetrina promozionale per la nostra città e le sue bellezze e ci permetterà di vivere una grande giornata di sport e spettacolo sotto gli occhi di tutto il mondo. "

Scordella poi replica alle polemiche sollevate da alcuni esponenti locali dell'opposizione e dai gruppi social dedicati a Silvi:

"Le polemiche in tal senso non ci appassionano: ci siamo coordinati e preparati, secondo le direttive imposte, in maniera da accogliere degnamente l’evento; con un plauso ai cittadini, alle associazioni e ai comitati di quartiere per aver preparato un meraviglioso allestimento in tutta la città”. Ricordiamo che la seconda tappa del Giro d'Italia prevede il passaggio, dopo Silvi, anche a Montesilvano e Pescara.