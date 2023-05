I big della politica nazionale arrivano a Silvi per le elezioni comunali: Conte per Gentile, Salvini e Lupi per Scordella

Si anima e si accende la campagna elettorale a Silvi a una settimana dal voto che, il 14 e 15 maggio, eleggerà il nuovo primo cittadino e i nuovi consiglieri comunali. Sono in arrivo, infatti, big ed esponenti della politica nazionale che sosterranno i relativi candidati alla poltrona di primi cittadino.

Domenica 7 maggio, a partire dalle 18, sarà a Silvi in piazza Marconi l'ex presidente del consiglio ed attuale leader del M5s Giuseppe Conte, che sosterrà il candidato Giuseppe Gentile. Gentile, lo ricordiamo, è supportato dall'area di centrosinistra e dal partito pentastellato. Inizialmente erano 3 i possibili candidati sindaco per quanto riguarda l'area di centrosinistra (con Linda Di Francesco e Vito Partipilo che avevano avanzato le loro candidature a sindaco), ma alla fine si è deciso per convergere tutti verso l'unico candidato Giuseppe Gentile.

Lunedì 8 maggio invece, per il candidato sindaco e attuale primo cittadino Andrea Scordella della coalizione di centrodestra, sarà presente al Papu Garden dalle 18 il leader nazionale di Noi Moderati e parlamentare Maurizio Lupi. Martedì 9 maggio, invece, il vice premier e ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini alle 10:00 sarà a Silvi nel comitato elettorale in via Arrigo Rossi 6, per sostenere sempre Andrea Scordella. Il ledear nazionale del carroccio alle 11:30 sarà poi in piazza Garibaldi a Teramo nel comitato elettorale del candidato sindaco Carlo Antonetti.

Ricordiamo che i candidati sindaco per le elezioni comunali sono tre: Andrea Scordella, Giuseppe Gentile e Massimo Blasiotti che corre con una lista indipendente.