Oltre 600 cittadini di Silvi hanno utilizzato il nuovo ecocentro in contrada Pianacce

Soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale di Silvi per i numeri generati dal primo ecocentro presente sul territorio comunale in contrada Pianacce, aperto da circa due mesi. L'assessore Alessandro Valleriani e il sindaco Andrea Scordella hanno infatti fatto sapere che oltre 600 cittadini hanno già usufruito del servizio per il conferimento dei rifiuti ingombranti o che non possono comunque essere smaltiti con i normali circuiti di raccolta.

Valleriani ha dichiarato:

“A due mesi dall’apertura dell’ecocentro di contrada Pianacce l’amministrazione comunale ha fatto una prima verifica sul funzionamento della struttura dalla quale è emersa una sostanziale efficienza dell’importante servizio, atteso da anni dalla cittadinanza. Dico con soddisfazione che abbiamo avuto positivi riscontri da parte dei 600 cittadini che l’hanno utilizzato finora in un arco di tempo così breve”. Utenti e operatori della Diodoro, ditta appaltatrice che gestisce l’impianto, stanno collaborando con ottimi risultati. “In effetti sin dai primissimi giorni, quando sarebbe stato comprensibile riscontrare qualche disagio data la novità e la particolarità della prestazione da noi offerta, abbiamo lavorato bene e senza problemi di sorta, grazie alla buona collaborazione dei cittadini che stanno rispondendo in maniera esemplare. Per quanto ci riguarda, assicuriamo che continueremo nel nostro impegno e ad andare incontro a tutte le loro esigenze, sicuri che questo bel rapporto di reciproca rispettosa fiducia andrà avanti anche per il futuro”.

Il sindaco Scordella:

"Già solo constatare che sono quasi scomparse del tutto le discariche abusive ai bordi delle strade cittadine ed extraurbane è un fatto che ci gratifica e ci ripaga dell’impegno profuso per realizzare questa opera. Purtroppo, c’è ancora qualche sporadico sporcaccione che continua a scaricare con incoscienza su strade e zone periferiche rifiuti di vario genere. Ad essi diciamo che continueremo ad effettuare regolari controlli e che non faremo sconti in caso di accertamento di eventuali cattivi comportamenti”. Ricordiamo gli orari d'apertura dell'ecocentro: lunedi, mercoledi, venerdi e sabato dalle 8,00 alla 13,00 e il martedi e il giovedi: dalle 14 alle 18 dove i dipendenti della Diodoro ecologia, professionalmente ben attrezzati e assai disponibili, provvedono a raccogliere oggetti di legno e ferro, mobili in disuso, vecchie poltrone, vernici, batterie auto, pile esauste, olio vegetale, residui di potature, materiale elettrico, elettrodomestici, abiti usati e piccole quantità (max 30 kg) di calcinacci. L’unica cosa che gli utenti non devono dimenticare di presentare all’atto del conferimento è il codice utente Tari.