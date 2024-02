Insediata a Silvi la nuova commissione pari opportunità

Si è insediata a Silvi la commissione per le pari opportunità del Comune , alla presenza del Sindaco Andrea Scordella, del presidente del consiglio comunale Fabrizio Valloscura e dell'assessora alle politiche

sociali Beta Costantini. Ne fanno parte nove membri, nominati tra donne e uomini di età diverse e con una forte componente giovane, con esperienze e competenze variegate e rappresentativi dell'associazionismo, della scuola, del settore giustizia e legalità. Sono state elette presidente Adele Mazzocchitti e Daniela D' Andreagiovanni vicepresidente. Gli altri componenti che formano la commissione sono Alessia Losacco, Alexandra Pennarossa, Federica Cialini, Marco Raimondi, Maria Cichella, Giuseppina Vallescura, la vicesindaco Luciana Di Marco e Beta Costantini assessore con delega alle Pari opportunità.

Questa istituzione, spiega l'amministrazione comuinale, è un importante strumento di supporto al consiglio comunale e alla comunità tutta al fine di garantire pari opportunità e tutela contro ogni forma di discriminazione, attraverso progetti ed iniziative di sensibilizzazione verso una cultura del rispetto della parità di genere. Adele Mazzocchitti:

Sono entusiasta di far parte della Cpo del Comune di Silvi con un gruppo di lavoro che sono certa opererà bene in sinergia per garantire nel territorio i diritti di parità e di non discriminazione. Auspico la costruzione di una rete con enti pubblici, del privato sociale, organismi di categorie, oltrechè cittadini che desiderano fornire il loro supporto alle attività della commissione”. Beta Costantini:

“La commissione è composta da membri con esperienze e competenze curricolari importanti ed interdisciplinari. Già dalla prima riunione ho capito che faranno bene il loro lavoro e che saranno una risorsa preziosa per la comunità. È prima volta che il nostro Comune la istituisce e per questo devo ringraziare il sindaco e l amministrazione tutta che mi ha dato l'appoggio necessario senza il quale non sarebbe stato possibile”.