A Silvi inaugurato il primo centro di raccolta rifiuti ingombranti

Inaugurato a Silvi il 2 novembre il primo centro di raccolta di rifiuti ingombranti di contrada Piane Maglierici. Al taglio del nastro era presente il sindaco Andrea Scordella che ha dichiarato:

“Dopo circa 15 anni siamo riusciti ad aprire questo Centro di raccolta ingombranti. Si tratta di un servizio di grande importanza per i cittadini che si aggiunge all’ambizioso traguardo raggiunto dell’alta percentuale di raccolta

differenziata, 77,67%, attestato dal rapporto ufficiale reso noto recentemente dalla Regione Abruzzo. Questa nuova opera testimonia che quando si lavora insieme con

impegno i risultati arrivano.

Per questo ringrazio quanti si sono adoperati per la realizzazione di questo Centro di raccolta di rifiuti ingombranti, dalla precedente amministrazione comunale all’attuale, fino alla ditta appaltatrice che ha curato la messa in esercizio dell’impianto e ne avrà la gestione” L'assessore Alessandro Valleriani ha aggiunto:

“Da oggi il punto di raccolta provvisorio che raccoglieva solo un giorno la settimana i rifiuti nei pressi del multipiano di via Roma non sarà più funzionante e pian piano anche il servizio di raccolta su richiesta a domicilio sarà eliminato. Sarà possibile conferire tutti i giorni i rifiuti ingombranti e Rae, televisori, monitor, apparecchiature elettriche ed elettroniche, batterie, frigoriferi, legno, piccole quantità di inerti prodotti in casa, metalli e rifiuti

biodegradabili. Siamo davvero orgogliosi perchè questo è per noi un grande risultato per il quale abbiamo lavorato tanto superando non poche difficoltà, anche di carattere burocratico. Sono certo che ne beneficerà ulteriormente anche la raccolta differenziata che ci vede al primo posto nella provincia di Teramo e tra le primissime posizioni in Abruzzo”.

Il Centro sarà aperto tutti i giorni giorni, sabato compreso e per l'accettazione servirà una copia del ruolo Tari. Gli orari: il lunedi dalle 8 alle 13, il martedi dalle 14 alle 18, il mercoledi dalle 8 alle 13, il

giovedi dalle 14 alle 18, il venerdi dalle 8 alle 13 e il sabato dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 18. Nel caso di un conferimento per conto di altra persona dovrà essere mostrata la relativa delega.