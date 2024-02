Grande successo a Silvi per il ritorno del carnevale del Comune: "Il 2024 l'anno della ripartenza per turismo ed eventi"

Grande successo di pubblico per il ritorno del carnevale organizzato dall'amministrazione comunale di Silvi, assieme all'associazione "Cinque lire" di Giorgia Lanzilli. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Andrea Scordella:

"È stato un pomeriggio di festa che ha coinvolto non solo i bambini e le loro famiglie ma anche giovani e “maturi” che hanno dato dimostrazione della voglia che c’è di evasione dalle preoccupazioni di tutti i giorni, dalle brutte notizie diffuse a iosa dai Tg e dai ritmi frenetici della vita quotidiana. Insomma un carnevale vero, come quello di una volta prima della pandemia, fatto di coriandoli, di giochi, di maschere e di spensieratezza. Un grazie doveroso va a Giorgia Lanzilli e ai suoi bravi collaboratori che in poco tempo sono riusciti a creare un vero e proprio evento popolare nello spirito della gioia e della tradizione”

La festa si è tenuta domenica 11 febbraio in piazza dei Pini dove Alice nel Paese delle meraviglie e Kasashi hanno accolto i bambini in maschera per la sfilata e l’iscrizione alla gara delle maschere. Alla stessa ora in piazza Fermi Batman, Harley Quinn e Deadpool accoglievano i gruppi mascherati di adulti. Nel frattempo il trenino lillipuziano apriva “Silvi Masquerade” percorrendo il lungomare con a bordo le fatine Dalila, Arwen, Camilla e Azzurra. Alle 18 le oltre 100 maschere iscritte alle gare si sono ritrovate in piazza Marconi per il giudizio della qualificata giuria formata da Cosplayer che ha assegnato i premi in palio. Per la maschera tradizionale è stata premiata la “Sposa veneziana”; la maschera moderna è stata assegnata a Scissor Man; la maschera più originale è stata Rapper anni ’90; i premi Complimenti sono andati a Mary Poppins, le Banane e la Vampira. La maschera più bella over 13 è stata Irene Fabbri. Come Gguppo più bello formato dai giovani è stato premiato “I Monumenti con il turista”.

L'assessore Matteo Colatriano:

"Con Silvi Masquerade inauguriamo un anno importante sotto il profilo della Cultura e del Turismo. Nel primo anno di amministrazione che sta per concludersi non abbiamo avuto il modo e la possibilità di programmare le azioni in maniera organica e di unire le nostre forze a quelle degli operatori economici e turistici della città perché ci siamo insediati quando l’estate era già partita e perché disponevamo di risorse incerte e scarse. Il 2024 dovrà essere l’anno della vera ripartenza di Silvi come città balneare di primo piano della nostra regione. Le premesse e la volontà di tutti di fare squadra ci sono. Ora dobbiamo solo dimostrare di voler operare concretamente ed efficacemente per determinare una decisa ripresa culturale e turistica di Silvi”.