Silvi ottiene la sedicesima bandiera blu in diciassette anni

Anche Silvi ottiene la riconferma della bandiera blu della Fee per il 2024. Il Comune ha ottenuto il sedicesimo vessillo negli ultimi 15 anni. Nel 2015 non fu assegnata per la mancanza di uno dei requisiti. Soddisfatta l'amministrazione comunale con l'assessore Matteo Colatriano e il sindaco Andrea Scordella. Colatriano ha dichiarato dopo il ritiro della bandiera a Roma:

“Siamo soddisfatti per questa ulteriore conferma che testimonia il buon lavoro portato avanti dall’amministrazione comunale in collaborazione con gli Uffici comunali e con gli operatori turistici. Siamo ancor

più rinfrancati nel nostro impegno per questa assegnazione confermata nonostante che i criteri per ottenere e conservare il vessillo concesso dalla Fee (Foundation for Environment Education) sono ogni anno sempre più rigidi”. Il sindaco Scordella:

“In questi anni di gestione amministrativa del centrodestra abbiamo puntato molto sulla valorizzazione ambientale e le bandiere blu ottenute ne sono una concreta dimostrazione. Siamo orgogliosi del fatto che la nostra

città rientra tra le spiagge d’Italia che possono vantare questo riconoscimento internazionale. Continueremo con impegno su questa strada perché la bandiera blu non la consideriamo un punto di arrivo ma uno stimolo a fare sempre di più e meglio».