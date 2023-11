Entro la fine del 2023 Silvi avrà il suo Museo del mare

Firmata la convenzione che permetterà di aprire entro poche settimane il Museo del mare di Silvi. Mercoledì 8 novembre è stata infatti firmato l'accordo tra Comune e Circolo Nautico per la gestione della struttura museale. Erano presenti il sindaco Andrea Scordella, l’assessore alla Cultura Matteo Colatriano e la funzionaria Annapia Amelii per il Comune e Mario Gattone presidente del Circolo Nautico Silvi. Il primo cittadino ha ricordato l'importanza di questo progetto per l'amministrazione comunale:

“Una realizzazione a cui tenevamo moltissimo per l’alto valore affettivo e culturale che il Museo del mare avrà per la città e, in particolare, per i tanti uomini di mare silvaroli che hanno scritto pagine importanti della storia di Silvi e della pesca in generale. Si tratta di un traguardo raggiunto a tempo di record in poco più di due anni. Tutto è iniziato il 19 maggio 2021 quando in giunta deliberammo l’istituzione del Museo.

Da quel giorno abbiamo affrontato le tante difficoltà che si frapponevano sul nostro cammino concludendo tutto entro i termini previsti dal contratto di affidamento dei lavori che comprendevano anche quelli strutturali del rifacimento del tetto, degli interni e degli impianti tecnici. Abbiamo superato tenacemente i problemi connessi alle difficoltà che solitamente si incontrano per ottenere le autorizzazioni e i nulla osta, per la redazione e l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo, per la richiesta e l’ottenimento del finanziamento Cipess di € 150.000, per il bando e l’assegnazione dei lavori, la loro esecuzione e l’acquisto degli arredi”.

Il presidente Gattone ha aggiunto:

“In questi giorni stiamo provvedendo alla messa in opera degli allestimenti scenografici ed evocativi degli spazi espositivi e del posizionamento delle teche dove saranno messi in mostra gli oggetti, le attrezzature e tutto il materiale documentale che abbiamo raccolto. Tutto è pronto. Con il sindaco Scordella e con l’amministrazione comunale abbiamo concordato di inaugurare ufficialmente il Museo del mare possibilmente prima di Natale e, comunque, entro la fine dell’anno in corso”.