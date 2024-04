A Silvi affidato ad una ditta di Montesilvano l'appalto per la gestione del verde pubblico

L'amministrazione comunale di Silvi ha affidato l'importante appallto per la gestione e manutnezione del verde pubblico che comprende lo sfalcio dell’erba, la potatura degli arbusti e degli oleandri, la cura del verde nei parchi, nelle aree verdi, nelle aiuole, e nei cortili dei plessi scolastici. A vincere l'appalto da 78.500 euro complessivi è stata la ditta Cilli Roberto di Montesilvano.

Il prezzo contrattualmente convenuto comprende tutti gli oneri necessari per garantire l’esecuzione dei lavori a regola d’arte. Il servizio avrà la durata di un anno e verrà svolto dal 1° maggio 2024 al 30 aprile 2025. Nel capitolato di appalto è specificato che gli interventi dovranno essere svolti con continuità garantendo la pulizia mensile delle aree verdi sia previa pianificazione degli interventi con il Responsabile del procedimento dell’area manutenzioni, patrimonio,ecologia e cimitero, sia in caso di chiamata in presenza di situazioni di pericolo o di emergenza.

La ditta appaltatrice dovrà garantire la reperibilità ogni giorno, tranne nei giorni festivi, salvo casi di urgenti necessità di carattere pubblico. In tali circostanze gli interventi richiesti dovranno essere effettuati entro due ore dalla richiesta del responsabile del settore. L'assessore Luciana Di Marco ha dichiarato:

“La cura e la manutenzione del verde pubblico è uno degli obiettivi primari del programma dell’amministrazione comunale. L’affidamento del servizio ad una ditta specializzata si è reso necessario perché il Comune non dispone di

personale e mezzi tecnici sufficienti per garantire le funzioni ecologico/ambientali, sociali, ricreative, estetiche e architettoniche della gestione e manutenzione del verde, da tutti considerato la componente principale dell’arredo urbano”.