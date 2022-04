Sicurezza, Masci replica alle critiche: "Una caduta di stile, a New York le telecamere non funzionavano, qui sì"

“Mi spiace che qualcuno ha utilizzato questa vicenda per polemizzare con l'amministrazione e le forze dell'ordine. Sinceramente mi sembra una caduta di stile quasi inaccettabile. La città ha risposto benissimo. Ho sentito ieri che a New York nella metropolitana le telecamere non funzionavano, invece a Pescara funzionavano e bene. Si è trattato di un episodio imprevisto e imprevedibile che poteva accadere ovunque perché non aveva alcun legame con il contesto territoriale. L'aggressore è stato trovato e Pescara è una città sicura e che ha un'organizzazione tale che in pochissimo tempo lo ha assicurato alla giustizia”. Con queste parole il sindaco Carlo Masci risponde a quella parte della politica che ha parlato di una Pescara dove la sicurezza non è garantita dopo quanto avvenuto a Casa Rustì domenica intorno alle 14 e cioè quando il giovane cuoco Yelfry Guzman è stato ferito con quattro colpi di pistola facendo temere il peggio.

Masci rivendica quindi l'investimento fatto con la control room gestita dagli informatici della polizia municipale: “abbiamo un sistema di telecamere di ultima generazione che ci hanno permesso di seguire l'aggressore e assicurarlo alla giustizia in tempi brevissimi per questo e perché c'è una professionalità altissima da parte delle forze dell'ordine, gli operatori e le forze della municipale. Abbiamo messo a disposizione degli inquirenti la nostra organizzazione di controllo. Gli operatori informatici hanno intercettato la persona e hanno segnalato dove si trovava. Poi è stata l'intelligence della polizia a fare il resto. Mi sembra che la situazione sia davvero da encomio e soprattutto mi viene da dire che Pescara ha dimostrato di essere non una città sicura, ma sicurissima”.