Sicurezza, il centrosinistra attacca: "Il furto al Mediamuseum dimostra le priorità di questa amministazione"

“La giunta Masci è talmente impegnata nella sua guerra ideologica per imporre il coprifuoco in piazza Muzii da aver perso di vista l’abbandono di altre zone della città, lasciate persino senza telecamere. Il furto ai danni del Mediamuseum di piazza Alessandrini ne è una prova: ci aspettiamo che la giunta ora dica perché ha lasciato piazza Alessandrini ed il Mediamuseum senza telecamere”.

Così i consiglieri comunali del centrosinistr Piero Giampietro, Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti, Giovanni Di Iacovo, Marinella Sclocco e Mirko Frattarelli entrano a gamba tesa sia sulle polemiche sorte intorno alle nuove misure che si pensa di attuare nella zona della movida, sia su quelle che riguardano la sicurezza nell'area di Porta Nuova zona di cui proprio IlPescara si era interessato diversi mesi fa.

“I problemi di sicurezza di Pescara, sui quali il centrodestra ha per anni soffiato come se questa fosse una città del far west, sono miracolosamente scomparsi dai discorsi del sindaco e della giunta, che dopo tre anni non sono neppure riusciti a ripristinare stabilmente il turno notturno della polizia municipale – incalzano i consiglieri - e con un sistema di videosorveglianza che, secondo quanto rilevato da un nostro accesso agli atti, non è neppure attivo al 100 per cento. Non è immaginabile che in attesa che vengano erogati i fondi pnrr per la riqualificazione di piazza Alessandrini, la zona sia abbandonata a se stessa. Nessuno però venga a dire che mancano le risorse: perché la giunta ha trovato miracolosamente nel bilancio comunale i fondi per 160 mila euro per una nuova consulenza d’oro – concludono in riferimento a quella denunciata per il pnrr e su cui la replica è arrivata dal sindaco Masci -, che noi chiederemo di indirizzare verso altri interventi decisamente più urgenti”.