Sicurezza, il centrosinistra chiede un consiglio straordinario: "Ora si chiedono rinforzi, ma nel 2019 la proposta fu respinta"

“Il sindaco chiede rinforzi per le forze dell’ordine, ma nel 2019 in Consiglio Comunale è stata respinta la nostra richiesta di sollecitare il ministero dell’interno proprio per inviare più personale e mezzi per le forze di polizia. La richiesta fu respinta perché il centrodestra non voleva mettere in difficoltà l’allora ministro dell’interno Matteo Salvini. Fu un errore. Ora è giunto il momento di una seduta straordinaria del consiglio comunale sulla sicurezza in città: i pescaresi sono spaventati e la paura può degenerare”. A fare la rivendicazione e avanzare la richiesta per la seduta straordinaria sono i consiglieri comunali del centrosinistra Piero Giampietro, Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti, Giovanni Di Iacovo, Marinella Sclocco e Mirko Frattarelli.

Un consiglio straordinario, quello che chiedono, cui partecipino “le più alte rappresentanze delle forze dell’ordine e del prefetto, anche per capire - spiegano - le misure messe finora in campo, come il funzionamento delle telecamere e la mancata replica del turno notturno della polizia municipale. È il momento di dire cosa si è fatto, non di cosa si vorrà fare”.