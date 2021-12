Gli sgomberi al Ferro di Cavallo andranno avanti fino alla demolizione, l'annuncio dell'assessore Del Trecco

Dopo i 5 immobili popolari liberati nei giorni scorsi nel rione Rancitelli a Pescara da persone che non ne avevano diritto ci saranno altri sgomberi nel complesso "Ferro di Cavallo".

A farlo sapere è l'assessore all'Edilizia residenziale pubblica e Politiche della Casa, Isabella Del Trecco.

«L'azione del Comune continuerà fino alla liberazione totale della struttura per avviarla finalmente all'abbattimento», scrive la Del Trecco, «quella che è stata una vergogna per la nostra città a breve diventerà solo un ricordo e non sarà più il teatro dell'illegalità diffusa nonché motivo di criminalizzazione dell'intera zona. Ringrazio le forze dell'ordine tutte e la polizia municipale che ci stanno affiancando in maniera esemplare in questo difficile compito. Il mio ufficio, quello delle Politiche della Casa, continuerà in maniera puntuale e precisa sia nell'individuazione dei non aventi diritto, che verranno successivamente sfrattati, che nella riassegnazione di nuovi appartamenti ai legittimi destinatari».