L'assessore Del Trecco replica a Pettinari: "Previsti 8 sfratti tra via Rigopiano e largo della Portella"

«Tra via Rigopiano e largo della Portella abbiamo previsto ben 8 sfratti di cittadini che non hanno il diritto di assegnazione di un alloggio popolare o lo hanno perso. Forse non lo sa il consigliere regionale pentastellato Pettinari, ma lo sa il Comune di Pescara, lo sa la polizia municipale e lo sa l’Ater. E, considerato che ogni sfratto è conseguenza di un’attività ispettivo-investigativa condotta dal nucleo di polizia giudiziaria, prevedendo dunque la riservatezza e la segretezza delle informazioni raccolte, è evidente che né il Comune né l’Ater hanno la possibilità di divulgare i dati raccolti, neanche al consigliere regionale Pettinari il cui ruolo istituzionale non conferisce il privilegio di accedere ad atti secretati».

Questo quanto chiarisce l'assessore comunale Isabella Del Trecco al vicepresidente del consiglio regionale, Domenico Pettinari del M5s.

Poi la Del Trecco prosegue così: «Il consigliere Pettinari ha però il potere di svolgere meglio il proprio ruolo in Regione promuovendo, là dove ne ravvisasse l’opportunità, leggi utili a migliorare ulteriormente la disciplina degli sfratti, a contrastare ancor più efficacemente le occupazioni abusive, a perseguire con maggiore efferatezza gli allacci abusivi di acqua, luce e gas, ricordando però che anche le leggi regionali sottostanno a quelle nazionali della nostra Repubblica e a quelle europee»”.

L'assessore comunale inoltre aggiunge: «Ormai il "sabato del villaggio" del consigliere Pettinari è diventato un irrinunciabile appuntamento fisso, come fosse una soap opera, ogni sabato il tour in un quartiere di Pescara, come ogni campagna elettorale impone. Peccato che anche questo sabato Pettinari abbia semplicemente denunciato di "non sapere": Pettinari non è a conoscenza dell’attività investigativa quotidiana condotta dalla polizia municipale, perché non ha diritto di accesso ad atti secretati; Pettinari non sa che abbiamo già censito gli aventi o meno diritto nelle nostre case popolari; Pettinari non sa che tra via Rigopiano e largo della Portella abbiamo individuato 8 soggetti o nuclei familiari abusivi che verranno presto sfrattati secondo il metodo collaudato dall’amministrazione comunale che prevede la partecipazione di tutte le forze dell’ordine, ditta traslochi e autoambulanze al fine di liberare subito e realmente gli alloggi occupati abusivamente. Pettinari si autonomina presunto difensore dell’Ater alla quale, a suo dire, il Comune non avrebbe risposto per quattro volte, affermazione assurda visto che Comune di Pescara e Ater hanno scambi quotidiani e un rapporto di collaborazione ovvio e scontato. Piuttosto richiamiamo Pettinari a esercitare in modo corretto il proprio ruolo istituzionale: a fronte della sua denuncia odierna, sarà mia premura trasmettere il suo comunicato alle forze dell’ordine di Pescara, a partire dalla polizia municipale, affinchè Pettinari possa essere chiamato come persona informata dei fatti e possa depositare in maniera ufficiale i nomi e i cognomi delle persone che continuerebbero a occupare abusivamente i nostri alloggi popolari o che, sempre a suo dire, rubano acqua, luce e gas ad altri cittadini o al Comune, perché oltre alle parole occorrono fatti concreti e se il consigliere Pettinari sostiene di "essere accanto ai cittadini", gli daremo l’occasione per esserci realmente».