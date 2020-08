Il consigliere Frattarelli: "Ripristinare con urgenza il servizi Anagrafe nella circoscrizione Castellamare"

Ripristinare con urgenza i servizi dell'Anagrafe nella circoscrizione Castellamare in viale Bovio a Pescara.

A chiederlo è il consigliere comunale Mirko Frattarelli che si fa portavoce delle proteste di decine di residenti.

«Qualche anno fa», ricorda Frattarelli, «la sede del quartiere Castellamare era punto di riferimento per i cittadini della zona. Da quando è stata inspiegabilmente chiusa, centinaia di cittadini si sono sentiti smarriti. Soprattutto gli anziani, quelli soli, che non hanno la possibilità di raggiungere via Calabria per rinnovare la propria carta d’identità, o per prenotare certificati anagrafici, o cambi di residenza. Ad oggi, una città nella città, è completamente tagliata fuori, i cittadini residenti nella zona Santa Filomena o piazza Duca degli Abruzzi sono costretti a raggiungere Palazzo di città per una semplice carta d’identità o semplicemente chiedere una informazione. Perché non dare ai cittadini di Pescara nord gli stessi diritti che hanno i cittadini del quartiere Colli che hanno la loro sede attiva in via di Sotto, o quelli di Portanuova che possono recarsi in Piazza Grue?».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Adesso che la circoscrizione Castellamare è diventata un vero e proprio centro culturale, un laboratorio dinamico e aggregativo perché non far tornare i servizi dell’anagrafe in viale Bovio, magari all’interno dei locali dell’ex banca, di proprietà del comune, posti al piano terra dei locali dell’ex circoscrizione?, si chiede il consigliere comunale. «In questa maniera si andrebbe in contro alle tante esigenze dei cittadini, fornendo loro un servizio veramente comodo e vicino. Mi appello all’amministrazione comunale, affinché ragioni attentamente a questa proposta, che migliorerebbe senza ombra di dubbio la qualità di vita dei cittadini pescaresi residenti a nord della città».