Approvato il formulario per i nuovi piani distrettuali: l'obiettivo è dare uniformità ai servizi sociali su tutto il territorio

Approvate dalla giunta regionale le nuove linee guida sociosanitarie ed il formulario per la redazione dei nuovi piani distrettuali 2022-2025 che per l'assessore regionale Pietro Quaresimale rappresenta un traguardo importante per arrivare ad uniformare e dare omogeneità ai servizi sociali su tutto il territorio regionale. L'assessore si dice quindi soddisfatto della collaborazione data da Comuni, ambiti sociali, istituzioni pubbliche della sanità, servizi tutelari e della giustizia, università, sindacati e terzo settore.

“L'avvio della programmazione sociale – dichiara Quaresimale - che deve essere conclusa entro i 90 giorni previsti e nelle modalità riportate negli atti di indirizzo del Psr 2022-24 rappresenta una vera svolta storica ed un'opportunità da cogliere in pieno. Tutti gli attori sociali della Regione Abruzzo sono chiamati ad una programmazione unitaria ed integrata in cui entrano in gioco nuove riforme e indirizzi, in primis il nuovo Piano sociale nazionale 2021-2023, risorse plurime ordinarie e straordinarie a livello regionali, nazionale e comunitarie del pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) e del Fse (Fondo sociale ed europeo) 2021-2027. Un momento storico per migliorare e potenziare l'offerta dei servizi per il cittadino e rendere più efficienti i processi della programmazione sociale e sociosanitaria che deve essere sempre più incentrata sulle sinergie tra le istituzioni ed il terzo settore, proprio in un'ottica di co-programmazione e co-progettazione”. Infine l'assessore regionale fa sapere che a breve si terranno incontri con i responsabili politici e tecnici degli ambiti sociali distrettuali, “proprio per accompagnare – conclude - i Comuni e gli ambiti sociali nella preparazione dei Piani sociali distrettuali 2023/2025”.