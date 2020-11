Meno file e più servizi online: prosegue il percorso della semplificazione amministrativa in Comune

Il sistema di informatizzazione dei servizi per i cittadini prosegue senza sosta, ed anzi a causa della pandemia e dei periodi di lockdown ha trovato un'accelerazione fondamentale e importante. Lo ha ribadito l'assessore Albore Mascia che ha spiegato come la dematerializzazione dei documenti dei vari uffici dell'anagrafe e dedicati ai cittadini sia ormai in una fase avanzata anche a Pescara, con la possibilità tramite il portale online del Comune di accedere ad una grossa quantità di servizi e richieste, avendo ridotto soprattutto nei periodi delle restrizioni gli accessi fisici agli uffici comunali da parte dei cittadini.

La collaborazione fondamentale è arrivata da tutta l'area che afferisce ai servizi demografici, con il contributo dell'assessore Patrizia Martelli, che offre la possibilità di ottenere i certificati online. Una convenzione con l'ordine degli avvocati garantisce l'accesso per quei dati necessari all'attivazione di pratiche legali, snellendo così i tempi di attesa. L'accesso alla gran parte degli uffici avviene oggi esclusivamente per appuntamento, in modo da limitare il più possibile file e quindi il contatto non necessario tra le persone.

Un esempio, spiega Albore Mascia, è la collaborazione con Pescara Multiservice che già offre dall'estate la possibilità di acquistare e rinnovare gli abbonamenti ai parcheggi direttamente online. I numeri stessi dimostrano come sia calato in modo sensibile il ricorso a documenti cartacei da parte dei cittadini, passando fra marzo e agosto 2020 da 32.520 a 16.095 richieste, con quelle inviate per posta passate da 10.792 a 4.998.