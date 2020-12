Bussi, Rifondazione Comunista: "Bocciati il ministro Costa e il M5S che lo ha difeso"

Il segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo e il segretario provinciale Corrado Di Sante intervengono dopo che il Tar ha dichiarato illegittimo l'annullamento d'ufficio con cui il ministero dell'ambiente aveva azzerato la gara di appalto sull'area delle discariche abusive a nord dello stabilimento di Bussi.

"Il Tar ha fortunatamente bocciato il ministro Costa, che ha dimostrato incompetenza e protervia - si legge in una nota congiunta - Invece di ascoltare il Comune di Bussi, gli altri enti territoriali e gli ambientalisti, ha dato retta ai suoi dirigenti. Lo hanno aiutato a sbagliare i 5 stelle abruzzesi, o almeno la consigliera Sara Marcozzi, che si è schierata in difesa del ministro. Ora il ministro la smetta e ascolti chi sul territorio fa da tanti anni battaglie ambientaliste. Non faccia perdere altro tempo a una comunità che esige bonifica. Ringraziamo il compagno Salvatore La Gatta per la resistenza che sta dimostrando da anni".