Prevista l'installazione di altri due semafori "intelligenti" in viale Marconi

Una nuova delibera riguardante i lavori infiniti di viale Marconi è stata approvata dalla giunta comiunale di Pescara nella giornata di ieri, martedì 3 maggio.

La delibera prevede interventi per altri 200 mila euro per il completamento del cantiere di viale Marconi e per quello di via Benedetto Croce.

Gli interventi previsti consistono nell'implementazione dei semafori intelligenti in corrispondenza di porzione degli incroci di viale Marconi.

In particolare il progetto di riqualificazione prevede: l’implementazione di impianti semaforici intelligenti per la quarta corsia in viale Marconi e delle nuove rotatorie realizzate nell'ambito di precedenti interventi al fine di fluidificare il traffico dei mezzi pubblici. Oltre a lavori di miglioramento delle opere a verde di via Benedetto Croce con piantumazione di essenze arboree.

Una delibera che fa già discutere: «Se pensavate di aver visto tutto su viale Marconi, vi siete sbagliati. Ecco l'approvazione in giunta del «progetto definitivo» con tanto di semafori intelligenti, alla modica cifra di (ulteriori) 200 mila euro», scrive il capogruppo del Pd, Piero Giampietro.