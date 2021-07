La Regione lancia Selfiemployment: prestiti ai giovani imprenditori e start up fino a 50 mila euro

Il progetto prevede uno stanziamento di fondi da 5 mila a 50 mila euro a tasso zero e senza garanzie personali

L'assessore regionale Pietro Quaresimale ha illustrato i dettagli della misura Selfiemployment lanciata dalla giunta Marsilio, che punta a dare contributi economici sotto forma di prestiti a tasso zero e senza garanzie personali ai giovani fra i 18 e 29 anni che intendono mettersi in proprio o aprire una start up.

Il prestito sarà concesso a chi è iscritto a "Garanzia Giovani" e viene conferito da Invitalia, la finanziaria del ministero dell’Economia, che concede le ricorse finanziarie dopo l’analisi del business plan presentato dal giovane richiedente. Le cifre vanno dai 5 mila a 50 mila euro:

“Su questa misura la Regione Abruzzo ha previsto uno stanziamento di circa 2 milioni di euro che serviranno a Invitalia a finanziare le richieste che arriveranno dai giovani abruzzesi. Ritengo che per i nostri giovani sia un’occasione unica per realizzare un’idea o un sogno che possa farli entrare nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria.

Il momento storico potrebbe indurre a svoltare decisamente in questa direzione in ragione del fatto che l’idea di creare nuova impresa troverebbe terreno fertile nel rimbalzo post pandemia dell’economia nazionale che si prevede in forte crescita nei prossimi due anni”.

Dopo una fase preliminare con attività di accompagnamento all'avvio dell'impresa e di supporto, senza abbandonare il giovane ma creando assieme a lui basi solide per la compatibilità economica della sua idea:

"Invitalia, infatti, entra nell’analisi della proposta imprenditoriale valutando se esistono le condizioni perché essa possa imporsi nel mercato nazionale e, in caso positivo, eroga il prestito richiesto”.

Per tutte le informazioni: yesistartup@agenziadisviluppo. net