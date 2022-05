Il segretario del Pd Enrico Letta a Pescara per inaugurare la nuova sede del partito

Il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta torna in Abuzzo e a Pescara. Sabato 4 giugno, infatti, sarà in città per l'inaugurazione della nuova sede del Pd Abruzzo, in via Tiburtina Valeria 144. Con lui ci saranno dalle 11,45 alcuni rappresentanti del partito regionale, provinciale, delle Donne Democratiche e dei Giovani Democratici dove rilascerà alcune dichiarazioni e sarà a disposizione della stampa dalle 12,30.

Alle 17 Letta sarà all’Aquila, nlla villa comunale, a un evento pubblico a sostegno della candidata sindaca Stefania Pezzopane.