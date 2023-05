Pettinari (M5s): "Per la sede unica della Regione facciamo ripartire la stagione dei grandi mutui, ci costerà più de 'La City'"

La scelta di realizzare la sede unica della Regione nell'area di risulta il vicepresidente del consiglio regionale Domenico Pettinari (M5s) l'ha sempre criticata. Leggendo l'Accordo di programma con cui Comune e Regione hanno messo nero su bianco che quella sede si farà, torna a ribadirlo sottolineando che quella scelta costerebbe anche più di quanto si sarebbe investito per realizzarle il vecchio progetto de “La City”.

Il dito lo punta sul passaggio dell'accordo in cui si legge che l'intervento costerà 48,5 milioni di euro alla Regione a fronte degli oltre 42 previsti per “il precedente intervento previsto dal governo di centrosinistra. La Regione Abruzzo coprirà il costo dell’intervento, con l’accensione di nuovo mutuo a tasso fisso del 4,2 per cento per 20 anni, per un prestito di 40 milioni di euro, da rimettere con quote annuali di quasi 3 milioni di euro. Cioè una rata annua nettamente superiore a quella fissata per l’acquisto dell’immobile 'La City' di poco più di 1,7 milioni di euro l’anno”, sostiene.

Conti fatti secondo Pettinari la Regione che oggi per le sedi sparse in città paga poco più di un milione di affitto, con la nuova sede nell'area di risulta i costi a suo carico “andrebbero a triplicarsi per i prossimi vent'anni”.

Quindi quegli 8,5 milioni di euro scomputati e che dovrebbero essere coperti con la vendita all'asta delle due vecchie sedi oggi inagibili: quella di via Raffaello e quella di viale Bovio. Sedi che Pettinari chiedeva di recuperare e non di dismettere e che invece, come ampiamente annunciato dall'attuale maggioranza, saranno venduti. “Se consideriamo che quelli sono gli immobili principali che la Regione detiene su Pescara e che per gli stessi, con l’articolo 12 della legge regionale n. 32 del 13 dicembre 2022, è stato legiferato che gli eventuali introiti derivanti dalla vendita, stimati in 6 milioni di euro, saranno destinati ad interventi infrastrutturali nell’area territoriale della provincia dell’Aquila, non si capisce con quali immobili si intendono recuperare gli 8,5 milioni da scomputare alla fine sul costo complessivo dell’intervento di 48,5 milioni di euro”, incalza il vicepresidente. Per lui “il rischio è che la Regione Abruzzo sarà costretta a trovare nel proprio bilancio anche questi ulteriori fondi per coprire la spesa. Parliamo di in un bilancio già critico dove non si riescono neanche a trovare i fondi per 5 milioni di euro da stanziare in favore delle famiglie per il caro bolletta”.

Le scelte fatte per Pettinari aprono ad una nuova stagione dei mutui in Regione “per opere non assolutamente necessarie, e per di più da realizzare su un area centralissima di Pescara che dovrebbe ospitare ben altre opere per il rilancio della città stessa. Non certo uffici pubblici”. L'occasione per lui per ribadire che la scelta da fare sarebbe stata quella di realizzare il progetto da 13 milioni di euro per la riqualificazione delle due sedi che saranno alienate.

“Tutto va contro a quanto adottato dal governo nazionale in tema di 'spending review', in particolare con il decreto legge 6 luglio 2012 numero 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini). Ancora una volta il centrodestra si dimostra incapace di ottimizzare le risorse economiche e strutturali della nostra regione – prosegue il vicepresidente del consiglio regionale -. Si preferisce fare proclami spot all’avvicinarsi della campagna elettorale, senza specificare che tutta questa roboante propaganda si tradurrà in nuovi costi per le casse della Regione e quindi degli abruzzesi. Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia rappresentano una sciagura per la nostra regione – conclude - e non smettono mai di ricordarcelo”.